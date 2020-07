Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kinder machen "lange Finger"

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Kinder haben am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Enkenbach-Alsenborn "lange Finger" gemacht. Die beiden 11 und 10 Jahre alten Mädchen wurden dabei erwischt, als sie mehrere Getränke aus dem Regal nahmen, in ihren Rucksack steckten und dann den Markt verlassen wollten, ohne dafür zu bezahlen.

Eine Mitarbeiterin des Marktes hielt die beiden Kinder bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ihre Mütter wurden benachrichtigt und die Mädchen in ihre Obhut gegeben. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell