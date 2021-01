Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 16 vom 16.01,2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte / Straftaten:

Heinsberg - Scheibe an Pkw eingeschlagen In der Zeit von Donnerstag, 14.01.2021, 21:30 Uhr bis Freitag, 15.01.2021, 13:45 Uhr wurde an einem Pkw der Marke "Audi" die Seitenscheibe hinten rechts eingeschlagen. Der Pkw parkte auf der Weberstraße. Es wurde offenbar nichts entwendet.

Heinsberg - Uetterath - Brand auf Ackerfläche Am Freitag, gegen 18:13 Uhr, wurde ein Feuer auf einer Ackerfläche in einer Feldgemarkung in Uetterath gemeldet. Der Feuerschein war bis zur B 56 erkennbar. Auf einer Fläche von ca. 25 qm brannten Kunststoffabfälle und Altreifen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Gangelt - Versuchter Pkw- Aufbruch Unbekannte versuchten am Donnerstag, 14.01.2021, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Katharina-Kasper-Straße in einen Pkw Ford einzudringen. Dazu brachen sie das Türschloss heraus und entwendeten es.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell