Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Weseler Straße hat es in der Nacht auf Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 0.30 Uhr in einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen. Die 59-jährige Bewohnerin kam selbst aus der Wohnung heraus und klingelte bei Nachbarn, die dann die Feuerwehr alarmierten. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar - die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell