Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel: Fußgängerin wird bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Am Freitag, ,um 13:21 Uhr, wurde auf der Lindener Straße eine 19-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Frau hinter einem haltenden Linienbus an der Haltestelle Rubensstr. die Fahrbahn, wurde von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 42-jährige Pkw-Führer blieb unverletzt. Augenzeugen werden gebeten, sich unter 05331 / 933-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell