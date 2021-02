Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Ein Zeuge beobachtete am Montag, gegen 17:30 Uhr, einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht an der Goldschmiedingstraße. Der Fahrer eines weißen VW Transporters geriet ins Rutschen und kollidierte mit einem geparkten Auto am Straßenrand. Der Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Transporter soll mit einem Kennzeichen aus Dortmund unterwegs sein. Weitere Hinweise sind nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

Am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Hans-Mugrauer-Straße einen geparkten schwarzen Ford Fiesta. An der linken Fahrzeugseite ist ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro erkennbar. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell