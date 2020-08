Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Recklinghausen (ots)

Zwei Polizeibeamten in zivil fiel am Dienstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, in der Recklinghäuser Innenstadt ein Mann auf, der offensichtlich - ohne zu bezahlen - aus einer Drogerie am Markt kam. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, lief er davon. Wenig später konnte er gestoppt werden. Zuvor hatte der Mann noch seinen Rucksack weggeworfen, in dem mutmaßliches Diebesgut gefunden werden konnte. Der 33-jährige Tatverdächtige aus Recklinghausen wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell