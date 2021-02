Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Verletzte bei Brand in Seniorenwohnheim

Recklinghausen (ots)

In einem Seniorenwohnheim an der Straße Im Stadtgarten hat es am frühen Dienstagabend gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer gegen 18 Uhr im Zimmer einer 96-jährigen Bewohnerin ausgebrochen. Die Frau sowie eine 29-jährige Pflegerin aus Gelsenkirchen wurden leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an.

