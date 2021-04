Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: 38-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Bohmter Straße (L85) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.35 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann aus Bad Essen mit seinem grauen Mercedes aus Bohmte kommend in Richtung Wehrendorf. Auf gerader Strecke verlor der alleinige Insasse aufgrund von körperlichen Mängeln die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam auf Höhe eines Umspannwerkes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L85 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. An dem Fahrzeug ist ein Totalschaden entstanden.

