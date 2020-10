Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert

Walldorf/Rhein-Neckar-KreisWalldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, stellte eine 25-jährige Frau ihren Mercedes im Alemannenweg ab, ohne diesen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der Mercedes setzte sich rückwärts in Bewegung, rollte die abschüssige Straße hinunter und kollidierte mit dem Heck eines ordnungsgemäß geparkten Opel. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der sich auf über 3.000 Euro beläuft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell