Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unfallflucht im Ortsteil Neuenkirchen - Zeugen gesucht

Melle (ots)

In der Wichernstraße beschädigte ein Unbekannter am Sonntagabend einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi A8 und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige touchierte zwischen 19 und 22.30 Uhr beim Vorbeifahren den schwarzen Oberklassewagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 05422/920600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell