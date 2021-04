Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Vermisster 14-Jähriger in Obhut genommen

Bersenbrück (ots)

Bezug zur PM vom 14.04.2021 - 16:34 Uhr: Bersenbrück: 14-Jähriger aus Bersenbrück wird vermisst

Der vermisste Jugendliche konnte am Wochenende von der Polizei im benachbarten Nordrhein-Westfalen ausfindig gemacht werden. Inzwischen befindet sich der 14-Jährige wieder in einer Kinder- und Jugendeinrichtung. Gravierende gesundheitliche Probleme traten in der Zwischenzeit glücklicherweise nicht auf.

