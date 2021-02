Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210225.3 Glückstadt: Betrunken auf dem Rad unterwegs

Glückstadt (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Glückstadt einen volltrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen und wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 01.15 Uhr entdeckten die Beamten auf dem Gehweg der Königsberger Straße einen Radler, der ohne Licht und in Schlangenlinien in Richtung der Flensburger Straße unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 21 überprüften die Polizisten den Mann und stellten fest, dass er offensichtlich nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von 1,76 Promille, woraufhin sich der Beschuldigte der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste. Im Anschluss an die Maßnahme entließen die Einsatzkräfte den Radler, der sein Rad nach Hause schieben musste.

Merle Neufeld

