Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahren unter Drogeneinfluss

OberkirchOberkirch (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeipostens Oberkirch wurde am Dienstagabend einem 37 Jahre alten BMW-Fahrer zum Verhängnis. Gegen 18:10 Uhr wurde dieser in der Hauptstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei konnten die Polizisten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung feststellen. Der anfängliche Verdacht erhärtete sich durch einen positiv durchgeführten Schnelltest, weshalb der 37-Jährige die Gesetzeshüter zu einer Blutentnahme in das nächstgelegene Klinikum begleiten musste. Den Enddreißiger erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

