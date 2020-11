Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Ohne Führerschein aber mit Drogen unterwegs

EttenheimEttenheim (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Verkehrsdiensts Offenburg wurde am Dienstagnachmittag einem 28-Jährigen zum Verhängnis. Dieser wurde gegen 15:15 Uhr in der Rudolf-Hell-Straße einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 28-Jährige den Ordnungshütern keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Weiter stellten die Beamten während der Kontrolle Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest verlief positiv, weshalb der 28-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme mit in das Ortenau-Klinikum begleiten musste. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell