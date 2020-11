Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, K3723 - Bei Rot über die Ampel

Durmersheim, K3723Durmersheim, K3723 (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt wurden am frühen Mittwochmorgen nach einer Rotlichtmissachtung auf einen Mercedes-Fahrer auf der K3723 aufmerksam. Der 53-jährige befuhr gegen 3:30 Uhr die K3723 in Fahrtrichtung B36 nach Karlsruhe. An der Kreuzung zur B36 missachtete er das geltende Rotlicht der Ampelanlage und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Durch die Polizisten konnte der Mercedes-Lenker anschließend angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigte sich der Mann uneinsichtig und verhielt sich dementsprechend unkooperativ gegenüber den Gesetzeshütern. Nun erwartet den 53-Jährigen nicht nur unangenehme Post von der Bußgeldbehörde, überdies drohen Punkte in Flensburg, als auch ein mehrwöchiges Fahrverbot.

