Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210224.7 Borsfleth: Einbruch in Einfamilienhaus

Borsfleth (ots)

Am Dienstag ist es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Borsfleth gekommen. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr suchten Unbekannte das Objekt in der Straße Büttel auf. Über ein Fenster drangen sie gewaltsam in das Innere ein. Ob die Täter etwas stahlen, konnte die Geschädigte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sagen.

Täterhinweise gibt es bisher keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell