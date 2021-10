Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß zwischen Auto- und E-Scooter-Fahrer

Recklinghausen (ots)

Ein 65-jähriger Marler bog am Dienstag, um 16.10 Uhr, mit seinem Auto aus einer Zufahrt nach rechts auf die Straße "Im Emscherbruch" ab. Dabei kreuzte ein 30-jähriger Recklinghäuser seinen Weg. Der Recklinghäuser war mit einem E-Scooter unterwegs und fuhr auf dem Gehweg der Straße "Im Emscherbruch" in Richtung Cranger Straße. Es kam zum Zusammenstoß im Zufahrstsbereich. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Autofahrer fuhr den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus und anschließend zur Polizei, um den Unfall zu melden. Es entstand leichter Sachschaden.

