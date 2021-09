Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 74 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend (31.08.2021) bei einem Verkehrsunfall an der Möhringer Straße offenbar einen elfjährigen Jungen gefährdet und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der 74-Jährige wollte gegen 19.20 Uhr mit seinem gelben Daimler aus einem Hinterhof ausparken und soll dabei mit unangepasster Geschwindigkeit rückwärts gefahren sein. Um nicht vom Pkw erfasst zu werden, musste ein elfjähriges Kind offenbar zur Seite springen. Im weiteren Verlauf stieß das Fahrzeug mit einem Dreirad, einem Gartenzaun und zwei Hausfassaden zusammen, bevor es schließlich im benachbarten Grundstück zum Stehen kam. Noch vor dem Eintreffen der Polizei, flüchtete der Mann zu Fuß von der Unfallstelle und ließ sein Fahrzeug zurück. Nach ersten Schätzungen soll insgesamt ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell