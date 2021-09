Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Dienstagmorgen (31.08.2021) in eine Wohnung an der Jurastraße eingebrochen. Die Täter drückten zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr mutmaßlich ein Fenster im Erdgeschoss ein und stahlen aus der Wohnung mehrere Mobiltelefone und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Aus dem Auto, einem weißen Ford Transit, das vor dem Haus abgestellt war, erbeuteten sie ebenfalls etwas Bargeld. Zudem nahmen sie ein blau-weißes Mountainbike der Marke Cube Access im Wert von Hundert Euro mit, welches in der Einfahrt stand. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

