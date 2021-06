Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Einbruch in Praxisräume - Täter stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Schrecksbach

Einbruch in Zahnarztpraxis Tatzeit: 17.06.2021, 20:00 Uhr - 18.06.2021, 06:50 Uhr In eine Zahnarztpraxis im Wasserweg brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein und stahlen Bargeld. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Praxisräume ein. Hier stahlen sie aus einer vorgefundenen Kasse das enthaltene Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

