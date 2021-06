Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter stehlen Bargeld aus Firmentresor

Homberg (ots)

Fritzlar

Einbruch in Baumarkt Tatzeit: 17.06.2021, 17:10 Uhr bis 18.06.2021, 06:30 Uhr In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Brandenburger Straße ein. Sie erbeuteten Bargeld aus einem Tresor. Die Täter brachen eine Tür und ein Fenster des Marktes auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Einen im Markt befindlichen Tresor brachen sie auf und entwendeten das enthaltene Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

