POL-GM: 260521-383: 28-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Auf der Kreisstraße 13 bei Wipperfürth-Oberröttenscheid ist am Morgen (26. Mai) ein 28-Jähriger mit seinem Auto frontal vor einen Baum gefahren; er zog sich schwere Verletzungen zu.

Gegen 09.40 Uhr war der Radevormwalder auf der K 13 von Wipperfürth in Richtung Radevormwald gefahren, als er auf einer Geraden aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal vor einen Baum prallte. Der Aufprall war so heftig, dass ein Teil der Baumkrone vom Stamm abriss und zu Boden fiel. Um den Fahrer aus dem an der Front völlig zertrümmerten Ford Fiesta zu bergen, musste die Feuerwehr die B-Säule an der Fahrerseite abtrennen; anschließend brachte ein Rettungswagen den Verunglückten in ein Krankenhaus.

Weil Anhaltspunkte auf Alkoholeinfluss bei dem Fahrer hindeuteten, veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

