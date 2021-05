Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260521-380: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Engelskirchen (ots)

Beim Einladen der Einkäufe in den Kofferraum ist einer 61-Jährigen am Dienstagnachmittag (25. Mai) die Geldbörse gestohlen worden.

Die Frau war gegen 15.30 Uhr nach einem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt an der Hüttenstraße zu ihrem Auto auf dem Parkplatz gegangen, um die Sachen einzuladen. Während dieser Zeit legte sie ihr Portemonnaie, welches sie zuvor in der Hand gehalten hatte, nur kurz im Einkaufswagen ab. Ein Unbekannter nutzte die Situation, um unbemerkt in den Einkaufswagen zu greifen und das Portemonnaie zu stehlen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Die Polizei rät dazu, Geldbörsen am besten in verschlossenen Innentaschen der Bekleidung direkt am Körper zu tragen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell