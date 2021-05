Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250521-379: Einparkmanöver fehlgeschlagen und abgehauen

Bergneustadt (ots)

Eine Delle hat am Montag (24. Mai) ein Anwohner der Danziger Straße in seinem abgestellten Skoda Octavia festgestellt. Der Skoda, der in Höhe der Hausnummer 17 geparkt war, wies an der hinteren linken Ecke einen deutlichen Schaden auf. Eine Zeugin hatte gesehen, wie ein beige/grauer Audi A4 gegen 8:05 Uhr versuchte hinter dem Skoda einzuparken und dabei gegen den Skoda stieß. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell