POL-GM: 260521-381: Zwei junge Männer nach Pöbeleien im Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Am Gummersbacher Bahnhof hat die Polizei am Dienstagabend (25. Mai) zwei alkoholisierte junge Männer in Gewahrsam genommen.

Eine junge Frau hatte die Polizei verständigt, weil sie gegen 21.05 auf dem Weg zum Bahnhof in der Fußgängerunterführung von mehreren ihr unbekannten Personen angepöbelt und beleidigt worden war. Als die Polizei kurz darauf eintraf, hatten sich die Personen bereits entfernt.

Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer, welche der Beschreibung entsprachen, konnten im Rahmen der Fahndung in der nahegelegenen Andienungsstraße angetroffen werden. Sie waren beide stark alkoholisiert und traten der Polizei gegenüber distanzlos und beleidigend auf. Auch einem ausgesprochenen Platzverweis kamen sie nicht nach, weshalb sie die Nacht bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizeiwache Gummersbach verbrachten. Gegen beide leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

