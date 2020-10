Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger PKW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich Halberbracht gemeldet. Die Mitteilung erfolgte durch die BMW-Notrufzentrale in München. Nach Eintreffen der Beamten stellten sie ein beschädigtes Fahrzeug auf einem Wiesengrundstück südlich der Straße Weißenstein fest. Nach Angaben des 18-jährigen Fahrzeugführers hatte er zuvor zusammen mit seiner Beifahrerin die Verbindungsstraße von Stöppel in Richtung Halberbracht befahren. In einer Linkskurve sei er auf der nassen Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Gitterzaun durchbrochen, einbetonierte Zaunpfähle beschädigt und war schließlich auf einer Weide zum Stehen gekommen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Rinder auf der Weide. Die Mitfahrerin wurde, genauso wie der Fahrer, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das sie aber noch in der Nacht wieder verlassen konnten. Am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Eine Löschgruppe der Feuerwehr Halberbracht wurde wegen möglicher auslaufender Betriebsstoffe angefordert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell