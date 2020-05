Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schaumbildung auf den Bundeswasserstraßen Werra und Weser

Kassel (ots)

Auf den Bundeswasserstraßen Werra und Weser kommt es seit Montag, den 18.05.2020, zu einer verstärkten Schaumbildung, insbesondere im Uferbereich, an Fähren, Brücken und Wehranlagen. Die einzelnen Gewässerabschnitte sind unterschiedlich stark betroffen. Vortests und eine mikroskopische Betrachtung von Proben durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie weisen nach derzeitigem Kenntnisstand auf eine biologische Ursache (Pollen, Blütenstaub) hin. In Anbetracht des weiterhin warmen Wetters wird die Schaumbildung auch in den kommenden Tagen noch sichtbar sein. Hinweise auf eine unbefugte Einleitung o.ä. liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell