Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Wenden (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montag gegen 16.15 Uhr auf der Koblenzer Straße. Eine 28-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr die L512 in Gerlingen in Fahrtrichtung Rothemühle. Auf Höhe der Abzweigung Hillmicker Straße musste sie ihren PKW verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihr folgender 41-jähriger Fahrzeugführer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die 28-Jährige klagte über Nackenschmerzen, lehnte jedoch einen Rettungswagen ab. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

