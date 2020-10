Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Autohaus

Kirchhundem (ots)

Bisher unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Sonntag 15 Uhr bis Montag 07.15 Uhr in ein Autohaus an der Würdinghauser Straße ein. Dazu schlugen sie sowohl am Hauptgebäude wie auch an der Ausstellungshalle Fensterverglasungen ein und entriegelten die Fenstergriffe. Nach dem Einstieg und dem Aufbruch einer Zwischentür im Hauptgebäude durchsuchten sie Büroräume und entwendeten eine Trinkgeldkasse. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

