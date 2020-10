Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer stark alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen

Finnentrop (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hielt am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Bamenohler Straße einen 46-jährigen Autofahrer an. Beim Verlassen des PKW musste sich dieser Fahrer an der Tür festhalten, um nicht zu fallen. Die Beamten bemerkten dabei starken Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem erbrachte ein Drogenvortest Hinweise auf den Konsum von Drogen. Auf der Wache in Attendorn wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Anzeigen geschrieben.

