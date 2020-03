Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Selbach-Brunken, Hachenburger Str. (ots)

Am Do., 05.03.2020, gegen 06:05 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A3 in der Ortslage von Selbach Brunken die Hachenburger Str. aus Richtung Mörsbach kommend in Richtung Wissen. Am Ortseingang kam ihm ein dunkler Pkw über die Fahrbahnmitte auf seiner Fahrspur entgegen. Auf der schmalen Fahrbahn stießen die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammen, wobei an beiden Sachschaden entstand. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Mörsbach fort. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugsteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen panda-schwarzen Ford Focus, Baujahr 2014-2018, handeln. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

