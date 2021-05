Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260521-382: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Gummersbach (ots)

Weil er deutlich schneller als mit den erlaubten 50 km/h auf der Schulstraße unterwegs war, hielt die Polizei einen 20 Jahre alten Gummersbacher am Dienstag (25. Mai) um 18:45 Uhr an. Wie sich rausstellte, war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem gab er an, dass er in der Nacht Drogen konsumiert hatte. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme.

