Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Besse: Einbruch in Geschäft - Tresor aufgebrochen

Homberg (ots)

Edermünde-Besse

Einbruch in Bäckereifachgeschäft Tatzeit: 18.06.2021, 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr Bargeld aus einem Tresor erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale "In der Lache". Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten anschließend in die Firmenräume. Hier brachen sie einen Tresor auf und entwendeten das enthaltene Bargeld Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell