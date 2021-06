Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannter Täter stihlt Handtasche einer 90 -Jährigen - Korrigierte Fassung

Homberg (ots)

Melsungen

Diebstahl von Handtasche Tatzeit: 17.06.2021, 13:10 Uhr Eine Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Täter gestern Mittag einer 90-jährigen Melsungerin. An der Bushaltestelle in der Oberen Mauergasse sprach der unbekannte Täter die 90-jährige an und fragte nach der Buslinie. In einem unaufmerksamen Moment nahm er die schwarze Lederhandtasche der 90-Jährigen weg. Er floh von der Haltestelle Obere Mauergasse über die Rotenburger Straße in Richtung Zweipfennigbrücke. Eine Zeugin in der Rotenburger Straße hatte zum Tatzeitpunkt beobachtet wie zwei männliche Personen offensichtlich wegrannten. Eine der Personen hatte eine Damenhandtasche beim sich. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell