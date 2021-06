Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Sachbeschädigung an Statue auf Schulgelände

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Sachbeschädigung an Kunstwerk Tatzeit: 11.06.2021, 16:00 Uhr bis 14.06.2021, 06:10 Uhr Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter eine Statue auf dem Gelände der Carl-Bantzer-Schule im Fünftenweg. Die Täter begaben sich zu der Statue auf dem vorderen Schulhof und schlugen der Statue, welche den Künstler Carl Bantzer darstellt, den rechten Unterarm ab. Der Sachschaden an der Statue beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher

