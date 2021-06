Polizei Homberg

POL-HR: Homberg (Efze) - Mann entblößt sich auf Spielßplatz

Homberg (ots)

Homberg

Tatzeit: Freitag, 11.06.2021, 16:00 Uhr Mann masturbierte auf Spielplatz

Unbekannter Täter masturbierte auf einem Spielplatz in Homberg. Spielende Kinder befanden sich in unmittelbarer Nähe.

Der Täter entblößte sich am Freitag auf einem Spielplatz in Homberg in der Dresdener Allee vor den Augen spielender Kinder. Die Kinder berichteten den Eltern später von dem Vorfall, die daraufhin die Polizei verständigten. Der Täter konnte durch die Kinder wie folgt beschrieben werden: 40 - 50 Jahre alt, 1,80 m groß, hatte kurze blonde bis dunkelblonde Haare und hatte insgesamt eine auffällig helle Haut. Zum Zeitpunkt des Vorfalles war er mit einer schwarzen kurzen Short und einem weißen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter 05681/774-0.

