Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Unbekannte Täter töten Hühner und Enten im Stall

Homberg (ots)

Gudensberg

Hühner und Enten getötet Tatzeit: 08.06.2021, 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Hühner und Enten im Gesamtwert von 600,- Euro wurden am gestrigen Tag von unbekannten Tätern in einem Stall am Ende der Herderstraße getötet. Der Besitzer der Tiere stellte am Abend fest, dass unbekannte Täter in seinen Hühnerstall gegangen sind und dort insgesamt 25 Hühner, Hähne und Enten getötet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Tötung durch einen Menschen auszugehen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

