POL-MA: Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto- und Radfahrerin - 53-Jährige schwer verletzt

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwer verletzt wurde ein 53-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntag um 15.30 Uhr an der Einmündung Im Gässel/Lobenfelder Straße. Die 26-jährige Fahrerin eines Hyundai war in die Lobenfelder Straße eingebogen, wobei sie eigenen Angaben zufolge von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Dies hatte zur Folge, dass sie mit der Radfahrerin zusammenstieß, die dadurch auf die Fahrbahn stürzte. Die Radfahrerin wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sinsheim gebracht.

