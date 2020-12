Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gartenhütten aufgebrochen

LetmatheLetmathe (ots)

Am Wochenende musste die Polizei eine Reihe von Einbrüchen in Gartenlauben aufnehme. Allein am Piepers Kopf wurden zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag, jeweils etwa 16 Uhr, vier Hütten aufgebrochen. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge. Es konnten am Wochenende noch nicht alle Kleingärtner erreicht werden. An der Gennaer Straße wurde zwischen dem 5. Dezember und dem vergangenen Samstag eingebrochen. Unbekannte brachen die Fensterläden auf und holten einen LG-Fernseher aus dem Schuppen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 5029-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell