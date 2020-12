Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wieder eine Reihe von Taschendiebstählen - Vorsicht beim Einkaufen!

IserlohnIserlohn (ots)

Es gab am Samstag erneut mehrere Taschendiebstähle. Ein 56-jähriger Mann war am Morgen ihr erstes Opfer. Beim Einkaufen zwischen 11.30 und 12 Uhr in einem Discounter an der Hagener Straße hatte er sein Portemonnaie in der Jackentasche verstaut. An der Kasse war die Geldbörse weg.

Zwischen 12.10 und 13.20 Uhr erwischte es in einem Discounter an der Untergrüner Straße eine 51-jährige Iserlohnerin. In einer Apotheke nebenan hatte sie zuvor noch etwas bezahlt. An der Discounter-Kasse steckte die Geldbörse jedoch nicht mehr in ihrer Jackentasche. Einem 74-jährigen Kunden wurde gegen 13.45 Uhr in einem Discounter an er Karl-Arnold-Straße das Portemonnaie aus der Jackentasche gezogen. Er bemerkte allerdings, wie sich eine männliche Person mit schwarzen Haare und schwarzer Kleidung in der Kassenschlange an ihm vorbei drängelte, ohne etwas zu kaufen. Sie könnte etwas mit dem Diebstahl zu tun haben.

Zwischen 16 und 16.30 Uhr wurde einer 81-jährigen Altenaerin beim Einkaufen in der Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. In einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies.

Die Polizei warnt angesichts der Serie von Taschendiebstählen: Kunden sollten Geldbörse und Handy immer in Innentaschen ihrer Jacken oder Mäntel aufbewahren. Angesichts der ausgefallenen Weihnachtsmärkte in den Großstädten weichen Taschendiebe auf heimische Läden in Kleinstädten aus. Sie gehen derart geschickt und in Gruppen vor, so dass die Opfer erst an der Kasse bemerken, dass sie bestohlen wurden. Bis dahin sind die Täter über alle Berge - im schlechtesten Fall mit einem Halt am nächsten Geldautomaten, wenn neben der Bankkarte auch die PIN im Portemonnaie steckte.

