Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeitungen in Brand gesetzt: Feuer greift über/ Betrunkene Mutter legt sich mit Polizei an/ Beute im Eimer/ Weihnachtsbäume gestohlen/ Rollerdieb

IserlohnIserlohn (ots)

Am Samstag gegen 2.45 Uhr wurden am Ulmenweg Zeitungen in Brand gesteckt. Das Feuer griff auf eine in der Nähe stehende Mülltonne über und beschädigte obendrein drei Verteilerkästen für Telefon/Internet und Strom. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Einer der Kästen wurde komplett zerstört. Der Sachschaden ist erheblich.

Unter erheblichem Alkoholeinfluss stehend wollte eine Mutter am Freitagabend ihr minderjähriges Kind in einer Beratungsstelle abholen. Sie konnte nicht allein stehen, stürzte mehrfach und verletzte sich dabei. Die Mitarbeiter zogen deshalb zunächst das Jugendamt und dann die Polizei hinzu. Die Frau beschimpfte die Beamten unter anderem als "Assis", "du linke Sau" und "du linkes Stück Scheiße" und ging auf sie los. Die Polizeibeamten mussten die Frau schließlich gewaltsam zu Boden bringen und ihr Handfesseln anlegen. Ein Rettungswagen brachte die Mutter ins Krankenhaus. Das Kind kam zu einer Verwandten. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Im Eimer war die Beute, die Unbekannte am Samstag auf dem Gelände eines Baumarktes an der Baarstraße machte. Eine Familie hatte einen größeren Einkauf gemacht und wartete an der Information auf die Schlüssel für einen Mietwagen. Dabei bemerkten die Geschädigten, dass drei schwarze Eimer mit diversen Kleinteilen fehlten. Unbekannte müssen sie im Vorbeigehen mitgenommen haben.

In der Nacht zum Samstag wurden an der Raiffeisenstraße acht Weihnachtsbäume gestohlen. Der Verkäufer hat seinen Stand auf einem Supermarkt-Parkplatz aufgebaut. Unbekannte holten die Bäume im Laufe der Nacht zwischen den zwei Meter hohen Metallzäunen weg.

Am Freitagmorgen wurde der Polizei vom Grünen Weg ein Roller-Diebstahl gemeldet. Der Besitzer gab an, dass er seinen schwarzen Roller am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Einfahrt vor seinem Haus abgestellt habe. Am nächsten Morgen um 4.40 Uhr stellte er den Verlust fest. Die Polizei brauchte nicht lange suchen: Der Roller stand mit abgebrochenem Lenkradschloss und erheblichen anderen Schäden auf dem Gehweg an der Ecke Alexanderstraße.

