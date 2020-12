Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher/ Taschendiebe

HemerHemer (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten am Samstag zwischen 10.30 und 17 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Teilfeld einzubrechen. Sie scheiterten an der Wohnungstür.

Am Freitag zwischen 15.15 und 15.30 Uhr wurde eine 65-jährige Hemeranerin beim Einkaufen in einem Modegeschäft am Hademareplatz bestohlen. Sie hatte auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße geparkt und war mit einer Umhängetasche zum Hademareplatz gegangen. In dem Geschäft dort stellte sie an der Kasse fest, dass der Reißverschluss ihrer Tasche offen stand und die Geldbörse weg war. Die Polizei warnt angesichts der Serie von Taschendiebstählen: Kunden sollten Geldbörse und Handy immer in Innentaschen ihrer Jacken oder Mäntel aufbewahren. Angesichts der ausgefallenen Weihnachtsmärkte in den Großstädten weichen Taschendiebe auf heimische Läden in Kleinstädten aus. Sie gehen derart geschickt und in Gruppen vor, so dass die Opfer erst an der Kasse bemerken, dass sie bestohlen wurden. Bis dahin sind die Täter über alle Berge - im schlechtesten Fall mit einem Halt am nächsten Geldautomaten, wenn neben der Bankkarte auch die PIN im Portemonnaie steckte.

