Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Baumarkt

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

Unbekannte sind am Samstag um 22.52 Uhr in einen Baumarkt Am Rottland eingebrochen. Sie zerstörten binnen kurzer Zeit Kameras und Bewegungsmelder oder verdrehten sie. Dennoch wurde ein Alarm ausgelöst. Die Polizei durchsuchte das gesamte Gelände, konnte jedoch keine Täter mehr finden. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell