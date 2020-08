Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Wasgau-Parkplatz

Altenglan (ots)

Bereits am Freitag, den 31. Juli 2020 im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Austraße auf dem Wasgau-Parkplatz. Es wurde durch eine bislang unbekannte Frau ein ordnungsgemäß geparkter grauer BMW beschädigt. Diese gab dem Geschädigten gegenüber an, dass sie an dessen Fahrzeug gefahren wäre und die hintere Stoßstange beschädigte. Als der Geschädigte den Schaden begutachtete, entfernte sich die Frau unbemerkt ohne ihre Personalien dem Unfallbeteiligten preis zu geben. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. |pikus

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381-919/0 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

