Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Heuballenpresse

Kusel (ots)

Brand einer Heuballenpresse durch Feuerwehr schnell gelöscht. Am Freitag, den 31. Juli 2020 fing am "Metternachtshof" in den Abendstunden eine Heuballenpresse eigenständig Feuer. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann von einem technischen Defekt im Rahmen des ordnungsgemäßen Gebrauchs ausgegangen werden. Bevor sich das Feuer aufgrund der Trockenheit ausbreiten konnte, wurde dieses durch die FFW Kusel gelöscht. Die FFW Kusel war mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden dürfte sich auf 6.000 Euro belaufen. |pikus

