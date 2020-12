Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Lkw blockieren aufgrund winterglatter Straße für ca. 2 Stunden die L29 bei Gerolstein

Gerolstein, L29, "Bewinger Berg"Gerolstein, L29, "Bewinger Berg" (ots)

Ein Lkw-Fahrer meldet am 01.12.2020, gegen 00:45 Uhr, der Polizei Daun, dass er mit seinem Lastzug auf der L29, zwischen Hillesheim und Gerolstein, am "Bewinger Berg" steht und aufgrund überfrierender Nässe die bergauf verlaufende Straße nicht mehr weiterfahren kann. Ein zweiter Lkw, der an ihm vorbeifahren wollte, kam auch wegen der Glätte zum Stehen. Es folgten noch mehrere weitere Lkw, die an dem "Bewinger Berg", aufgrund der überfrierenden Nässe, zum Stehen kamen. Die L29 musste in diesem Bereich daraufhin voll gesperrt und durch die Polizei abgesichert werden. Die sofort mobilisierte Straßenmeisterei Gerolstein ist mit zahlreichen Fahrzeugen ausgerückt, um zunächst in diesem Bereich und anschließend auf den anderen Straßen Salz zu streuen. Erst nach ca. 2 Stunden konnten die Lkw ihre Fahrt wieder fortsetzen und die Sperrung der L29 wurde wieder aufgehoben. Zu Verkehrsunfällen ist es hier nicht gekommen.

