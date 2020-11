Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Verkehrsunfallzeugen

Traben-TrarbachTraben-Trarbach (ots)

Am Montag, den 30.11.2020, gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Moselstraße in Traben-Trarbach, im Stadtteil Trarbach in Höhe der dortigen Postfiliale ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit dem, auf der Fahrbahn der Moselstraße befindlichen Blumenkübel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach (06541/6270, pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Zell (06542/9867-0, pizell@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell