Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

WittlichWittlich (ots)

In der Zeit von Sonntag, 29.11.2020, 21.30 Uhr und Montag, 30.11.2020, 15.30 Uhr, wurde an einem im Fallerweg in Wittlich abgestellten Pkw, Opel, ein Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich, unter Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Uwe Schumacher, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell