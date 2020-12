Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geräte aus Garage gestohlen

KierspeKierspe (ots)

Aus einer Garage an der Kölner Straße wurden am Freitag zwischen 20.20 und 21.45 Uhr ein Rasenmäher und eine Motorsense gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 02354/9199-0.

