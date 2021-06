Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: 85-Jähriger seit heute Morgen vermisst

Homberg (ots)

Spangenberg

85-Jähriger Senior vermisst Zeit: 08.06.2021, 06:00 Uhr Seit heute Morgen 06:00 Uhr wird in Spangenberg der 85-jährige Heinz-Georg S. vermisst. Herr S. verließ am Morgen seine Wohnung in ging vermutlich zu Fuß in Richtung Stadtzentrum. Er ist ca. 180 cm groß, hat lange weiße Haare und einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einem dunkelblauen langärmligen Frotteeschlafanzug und Pantoffeln. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell